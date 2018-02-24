Hindistan’da düğün hediyesi paket patladı: 2 ölü

Hindistan’da düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu damat ve büyükannesi öldü, gelin ise ağır yaralandı

Hindistan’da düğün hediyesi paket patladı: 2 ölü
Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Odişa eyaletinin Bolangir bölgesinde yeni evlenen çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin açıldığı an patladığını bildirdi.

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ, GELİN AĞIR YARALI


Patlamanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damadın ve büyükannesinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirten yetkililer, ağır yaralı gelinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi.

Paketi kimin gönderdiğinin bilinmediğini de ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.


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