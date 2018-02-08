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Hindistan’da Google’a para cezası 

Hindistan Rekabet Kurumu (CCI), ülkede yaygın kullanılan arama motoru Google’a, kendi hizmetleri ve ortaklarının lehine arama yanlılığı yaptığı gerekçesiyle para cezası verdi

Hindistan’da Google’a para cezası 
Kurumdan yapılan açıklamada, internet üzerinden yapılan aramalardaki pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google’a, 1,36 milyar rupi (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Google’a haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

GOOGLE ÖZÜR DİLEMİŞTİ


"Matrimony.com" adlı internet sitesi ve tüketici haklarını savunan CUTS adlı birliğin, 2012’de yaptığı şikayetin ardından kurumun Google’ı incelemeye aldığı kaydedildi. Şikayetlerde, Google’ın arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği ileri sürüldü. Hindistan, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi’yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google’a dava açmıştı.

Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi’yi "Hindistan’ın ilk 10 suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015’te özür dilemişti. 

YENİ DELHİ (AA)


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