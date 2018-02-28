Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

KÜÇÜK KIZA HERHANGİ BİR ZARAR VERİLMEMİŞ

Erdinç Şahin

'ınkentinde babasının dükkanı önünde dolaşan 2 yaşındaki çocuk, oradan geçen biri kişi trafından kaçırıldı. Babasının hemen yakınında yaşanan olayda iki yaşındaki küçük çocuk, yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından alınıp götürüldü.adlı küçük kızını bir süre göremeyen baba, kızının kayıp olduğunu fark etti. Kısa süre sonra polis ekiplerine haber veren babanın girişimi sonrasında araştırma yapan polisler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasından sonra 28 yaşındaki Sandeep Parab adlı adam yakalandı ve tutuklandı. Yapılan incelemelerde küçük kızın herhangi bir şekilde zarar görmediği rapor edilirken, adamın neden kaçırdığı hakkında herhangi bir neden bulunamadı. Olaya ait bu görüntülerse büyük yankı uyandırdı.