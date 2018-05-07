Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk öldü

Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti.

Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk öldü
Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçen hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti.

Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.

Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.

Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.

Köpek saldırıları nedeniyle okula devamsızlık oranları artarken yetkililer, ailelere okula gidip gelirken çocuklarına eşlik etmeleri uyarısında bulundu.

AA
 


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