Hindistan'da korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu



EYALET BAŞKANI GENCİN AİLESİNE TAZMİNAT VERECEK

Can Hakman

’nun ölümünden sonra, olayı o gün onunla birlikte olan amcası Jitendra Maru şu cümlelerle anlattı:, hastaneye'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitmişti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru, bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz. Merak etme MRI cihazı kapalı!” cevabını verdi. Ancak Maru odaya girdiği cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.Çok güçlü bir şekilde'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpüde sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ”eyaleti başkanı yaşanan korkunç kazadan dolayı’nun ailesine £5,600 verecek.