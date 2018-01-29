Hindistan'da korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de geçtiğimiz cumartesi geces, bir akrabasını Nair Hastanesi'nde ziyaret eden 32 yaşındaki Rajesh Maru, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulması sonucu hayatını kaybetti

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:38
Hindistan'da korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu
Rajesh Maru’nun ölümünden sonra, olayı o gün onunla birlikte olan amcası Jitendra Maru şu cümlelerle anlattı:

Rajesh Maru, hastaneye MRI'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitmişti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru, bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz. Merak etme MRI cihazı kapalı!” cevabını verdi. Ancak Maru odaya girdiği cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.


(Hastanedeki MRI odasının girişi)


EYALET BAŞKANI GENCİN AİLESİNE TAZMİNAT VERECEK


Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpüde sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ”

Maharashtra eyaleti başkanı yaşanan korkunç kazadan dolayı Rajesh Maru’nun ailesine £5,600 verecek.


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