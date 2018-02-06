Hindistan'da küçük kızın üzerine ikinci kattan alkollü adam düştü

Hindistan'da dedesiyle yolda yürüyen 4 yaşındaki kızın üzerine bir apartmanın ikinci katından alkollü bir adam düştü

Hindistan'da küçük kızın üzerine ikinci kattan alkollü adam düştü
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde Dhanyashri Sridhar isimli 4 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın ikinci katından alkollü bir kişinin üzerine düşmesi nedeniyle yaralandı.

Dedesiyle yolda yürüyen yaşadığı bu olay sonucu beyninde ve omurgasında hasar oluşan Sridhar'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.


SOSYAL MEDYADAN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI


Kızın üzerine düşen 30 yaşındaki Siva isimli adamın ise ayağının kırıldığı ifade edildi.

Sridhar'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, Siva'nın tedavisinin ardından tutuklanacağını açıkladı.  Haberin duyulmasının ardından sosyal medyadan küçük kızın tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Büyük ilgi gören kampanyada 25 bin dolar yardım toplandı.

AA


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