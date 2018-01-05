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Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi büyük bir skandalla çalkalanıyor. Vatandaşların kimlik bilgileri internet üzerinden satışa çıkarıldı

05 Ocak 2018, Cuma 16:02
Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı
Hindistan'da biyometrik nüfus verilerini toplamakla görevli Tekil Kimlik Otoritesi (UIDAI), basında kimlik bilgilerinin internet üzerinden satıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haberlere göre, nüfus verilerine internet üzerinden para karşılığı erişilebiliyor.

Yetkililer, sızıntının hassas biyometrik verileri içermediğini, şifrelenmiş olarak korunan biyometrik verileri çalmaya ve sızdırmaya çalışanlara hapis ve ağır para cezaları verileceğini belirtiyor.

Tribune gazetesi muhabirleri, kimlik veri tabanını internet üzerinden paylaşmayı vadeden bir şahısla bağlantı kurmuş, 500 rupi (yaklaşık 29 bin 500 TL) karşılığında şahsın sağladığı şifrelerle girdikleri veri tabanında istedikleri vatandaşın kimlik verilerine ulaşabildiklerini yazmıştı.

Nüfus verilerinin sızdırılması, Hintçede temel anlamına gelen 'Aadhaar' adı verilen biyometrik kimlik tanıma sitemiyle ilgili yaşanan tartışmalara yenisini ekledi.
 

KİMLİK SAHTECİLİĞİNE ÖNLEM OLARAK GELMİŞTİ 


Gönüllülüğe dayalı bir program olarak başlayan Aadhaar, kimlik sahteciliğine karşı bir önlem olarak tanıtılmıştı. Fakat zamanla tüm vatandaşların sosyal sigorta bilgilerinin zorunlu olarak sisteme entegre edilmesi  ve banka hesap bilgileri ile cep telefonu numaralarının kimlik bilgileriyle eşleştirilmesi yönündeki girişimler, yurttaşlar arasında kişisel mahremiyetinin korunmasına dair kaygılara yol açmıştı.

Sigorta ve banka hesap bilgilerinin sisteme zorunlu olarak dahil edilmesiyle ilgili hükümet aleyhine açılan bir dava halen Yüksek Mahkeme'de görülüyor.

AA


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