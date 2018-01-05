Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı

KİMLİK SAHTECİLİĞİNE ÖNLEM OLARAK GELMİŞTİ

Nazlı Erdol

da biyometrik nüfus verilerini toplamakla görevli(UIDAI), basında kimlik bilgilerininüzerinden satıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haberlere göre, nüfus verilerine internet üzerinden para karşılığı erişilebiliyor.Yetkililer, sızıntının hassas biyometrik verileri içermediğini, şifrelenmiş olarak korunan biyometrik verileri çalmaya ve sızdırmaya çalışanlara hapis ve ağır para cezaları verileceğini belirtiyor.gazetesi muhabirleri, kimlik veri tabanını internet üzerinden paylaşmayı vadeden bir şahısla bağlantı kurmuş, 500 rupi (yaklaşık 29 bin 500 TL) karşılığında şahsın sağladığı şifrelerle girdikleri veri tabanında istedikleri vatandaşın kimlik verilerine ulaşabildiklerini yazmıştı.Nüfus verilerinin sızdırılması, Hintçede temel anlamına gelen '' adı verilen biyometrik kimlik tanıma sitemiyle ilgili yaşanan tartışmalara yenisini ekledi.Gönüllülüğe dayalı bir program olarak başlayan Aadhaar, kimlik sahteciliğine karşı bir önlem olarak tanıtılmıştı. Fakat zamanla tüm vatandaşların sosyal sigorta bilgilerinin zorunlu olarak sisteme entegre edilmesi ve banka hesap bilgileri ile cep telefonu numaralarının kimlik bilgileriyle eşleştirilmesi yönündeki girişimler, yurttaşlar arasında kişisel mahremiyetinin korunmasına dair kaygılara yol açmıştı.ve banka hesap bilgilerinin sisteme zorunlu olarak dahil edilmesiyle ilgilialeyhine açılan bir dava halen Yüksek Mahkeme'de görülüyor.