Hindistan'da sekiz aylık bir bebek kuzeni tarafından tecavüze uğradı



HİNDİSTAN'DA ÇOCUK TECAVÜZLERİ ARTTI

Can Hakman

Pazar günü hastaneye götürülen bebeğin durumu kritik.Polis tecavüzle suçlanan 28 yaşındaki kuzenin tutuklandığını açıkladı.Bebeği hastanede ziyaret edenKadınlar Komisyonu Başkanı Swati Maliwal bebeğin yaralarının "korkunç" olduğunu söyledi.Maliwal,hesabından paylaştığı mesajında kız bebeğin üç saat süren bir ameliyattan çıktığını aktardı ve "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bebeğin yürekler acısı çığlıklarını duyabilirsiniz. İç organları korkunç yaralar almış. Ne yapmalı? Başkentte 8 aylık bir bebek vahşice tevacüze uğramışken Delhi nasıl uyuyabiliyor? Bu kadar duyarsız mı olduk yoksa bunu kaderimiz olarak kabul mu ediyoruz?" dedi.Maliwal, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ülkede kadınların ve çocukların korunması için daha katı yasaların ve polis kaynaklarının sağlanması çağrısında bulundu.da 2012 yılında 23 yaşındaki bir öğrencinin'de bir otobüste tecavüze uğraması ve öldürülmesinin ardından cinsel şiddet olayları daha sıkı inceleme altında.Olaydan sonra günlerce süren protestolar sonucu hükümet tecavüzü önlemek için ölüm cezası da dahil daha sıkı yasalar getirmişti.Buna karşın kadınlara ve çocuklara karşı vahşi cinsel saldırılar ülke çapında devam ediyor.'nin Delhi muhabiri Geeta Pandey Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2016 yılında'da 19 bin 765 çocuğun tecavüze uğradığını söylüyor. Bu sayı 2015 yılında yaşanan 10 bin 854 tecavüz vakasından yüzde 82 daha fazla.Bundan iki yıl önce 11 aylık bir bebek annesinin yanında uyurken bir komşu tarafından kaçırılıp iki saat boyunca tecavüze uğramıştı.Kasım 2015'te ise Hyderabad kentinde kaçırılan üç aylık bir bebek de saldırıya maruz kalmıştı.