Hindistan'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabı yasağı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bu hafta yapılacak 10. sınıf geçme sınavlarına öğrencilerin ayakkabıyla girişleri yasaklandı

Hindistan'da sınavda kopyayı önlemek için ayakkabı yasağı
Yerel basında çıkan haberlere göre, 10. sınıf geçme sınavına girecek 2 milyona yakın öğrenciden sınav salonlarına ayakkabı yerine terlikle gelmeleri istendi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı, ayakkabı yasağının öğrencilerin sınavda kopya çekmesini önlemek için alındığını duyurdu.

Bakanlık yasakla öğrencilerin, ayakkabılarına veya çoraplarının içine kopya kağıtlarını saklamasının önüne geçileceğini bildirdi.

Geçen hafta yapılan ve 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin katıldığı 12. sınıf bitirme sınavlarında, bin öğrencinin sınavı kopya çektikleri gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.


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