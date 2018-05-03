Hindistan'da yıldırım çarpmalarında 20 kişi öldü

Büşra Kamış

Yerel medyada yer alan habere göre, meteoroloji yetkilileri, son iki günde Batı Bengal ve Andra Pradeş eyaletlerine en az 41 bin yıldırım düştüğünü bildirdi.Yetkililer, ülkenin doğusunda hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler, şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle yıldırım düştüğünü belirterek, yıldırım çarpması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.Andra Pradeş'te geçen hafta da yıldırım çarpması sonucu 9 kişi ölmüştü.Hindistan'da şiddetli muson yağmurları döneminde yıldırım çarpmalarına sık rastlanıyor.Resmi verilere göre, 2005'ten bu yana ülkede her yıl, yıldırım çarpması sonucu en az 2 bin kişi hayatını kaybediyor.