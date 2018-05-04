Hindistan'daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi

Hindistan'da meydana gelen kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 150’e yükseldiği bildirildi. 

Hindistan'daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi
Hindistan’da meydana gelen kum fırtınası ve yıldırım düşmesi nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Paradesh, Racastan ve Pencap eyaletlerinde etkili olan fırtına, evlere, ağaçlara ve elektrik direklerine zarar verdi. Saatte 100 kilometreden fazla hızla esen fırtınadan birçok insanın evleri fırtına yüzünden yıkıldı. Fırtınada birçok kişinin de yaralandığı öğrenildi. 

Yetkililer fırtınanın devam edeceğini bildirerek ölü sayısının artacağından endişe ettiklerini belirtti. 

İHA


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