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Hindistan'ın ilk gay prensi sarayın kapılarını LGBTİ'lere açıyor

Hindistan'ın LGBTİ savunucusu prensi Manvendra Singh Gohil, saraya LGBTİ toplulukları kabul edecek

Hindistan'ın ilk gay prensi sarayın kapılarını LGBTİ'lere açıyor
Hindistan'ın tek 'gay olduğunu açıklayan' prensi Manvendra Singh Gohil, sarayın kapılarını eşcinsellere açıyor.

GAY HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR


International Business Times'in haberine göre Singh ülkede bir süredir gay hakları için mücadele ediyor.

Aileleri tarafından reddedilen LGBTİ'lere destek vermeyi amaçlayan Singh, "Hindistan'da bir aile sistemi var. Aileyle birlikte olmak şart koşuluyor, bu düzenden dışarı çıkmak istediğiniz anda toplumun sizi boykot edeceği söyleniyor. Sosyal bir dışlanma var. İnsanlar parasal olarak ailelerine bağlı" diye konuştu.

DIŞLANAN İNSANLARA SOSYAL VE FİNANSAL DESTEK VERMEK İSTİYOR


Prens ayrıca ailesinden dışlanan insanlara 'sosyal ve finansal destek' vermek istiyor.

Hintli bir kraliyet ailesinin soyundan gelen Manvendra Singh Gohil, dünyanın bilinen ilk gay prensi. Gohil prens olur olmaz hükumete, eşcinselliği yasaklayan yasayı durdurmaları için çağrıda bulunmuştu.

2006 YILINDA GAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI


Prens Manvendra Singh Gohil, 2006 yılında eşcinsel olduğunu açıkladığından beri medyanın ilgi odağı haline geldi. Fakat Gohil, ünlü olma durumunu LGBT aktivistliğine çevirerek, o zamandan bu yana, ülkesinde ki LGBT konularına dikkat çekmek için çalışıyor.
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