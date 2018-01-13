Hindistan'ın ilk gay prensi sarayın kapılarını LGBTİ'lere açıyor

GAY HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

DIŞLANAN İNSANLARA SOSYAL VE FİNANSAL DESTEK VERMEK İSTİYOR

2006 YILINDA GAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Mine Bozkurt

'ın tek 'olduğunu açıklayan' prensi, sarayın kapılarını eşcinsellere açıyor.International Business Times'in haberine göre Singh ülkede bir süredir gay hakları için mücadele ediyor.Aileleri tarafından reddedilen'lere destek vermeyi amaçlayan Singh, "Hindistan'da bir aile sistemi var. Aileyle birlikte olmak şart koşuluyor, bu düzenden dışarı çıkmak istediğiniz anda toplumun sizi boykot edeceği söyleniyor. Sosyal bir dışlanma var. İnsanlar parasal olarak ailelerine bağlı" diye konuştu.Prens ayrıca ailesinden dışlanan insanlara 'sosyal ve finansal destek' vermek istiyor.Hintli bir kraliyet ailesinin soyundan gelen Manvendra Singh Gohil, dünyanın bilinen ilk gay prensi. Gohil prens olur olmaz hükumete, eşcinselliği yasaklayan yasayı durdurmaları için çağrıda bulunmuştu., 2006 yılında eşcinsel olduğunu açıkladığından beri medyanın ilgi odağı haline geldi. Fakat Gohil, ünlü olma durumunu LGBT aktivistliğine çevirerek, o zamandan bu yana, ülkesinde ki LGBT konularına dikkat çekmek için çalışıyor.