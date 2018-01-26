Hindistan karıştı! Padmavati adlı film yüzünden onlarca kişi gözaltında



TARİHİ ÇARPITMAKLA ELEŞTİRİLİYOR

Can Hakman

’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı.Filmde konu edilen Hindu kraliçe,’ın en büyük kast gruplarından Rajput üyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu.Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone’ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti.Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu.Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.Konusu 16. yüzyıldan kalmaşiiri “” üzerine inşa edilen “Padmavati” filminde, Delhi’nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken,yönetmeni bu iddiaları reddediyor.