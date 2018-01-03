Hindistan Rusya’dan 240 adet hava bombası satın alıyor

Ria Novosti’nin haberine göre, Rusya
devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport
, Hindistan
’a yaklaşık 196 milyon dolar değerinde 240 adet hava bombası satacak.
Habere göre Hindistan’ın bu bombaları alma nedeni ise, Hindistan Hava Kuvvetleri cephaneliğindeki eksikliğini gidermek ve ordunun hücum yeteneğini artırmak.
Hindistan Savunma Bakanı
ayrıca, İsrail
’den ‘Barak’ uçaksavar füze sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili belgeyi de onayladı. Bu anlaşmanın maliyeti ise 72 milyon dolar olarak belirtiliyor.
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