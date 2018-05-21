Hindistan'ın merkezinde bir Müslüman bir ineği öldürdüğü iddiasıyla bir çete tarafından dövülerek öldürüldü.

Hükümetteki sağ kanat Hindu BJP partisi ''ineklerin korunması'' bahanesiyle artan sayıdaki yasadışı infazlara göz yummakla eleştiriliyor.

TERZİ ÖLDÜRÜLDÜ ARKADAŞI AĞIR YARALI

AFP'nin yerel polisten aktardığı habere göre 45 yaşındaki terzi Siraj Khan, Madhya Pradesh bölgesindeki Satna'da Cuma günü saldırıya uğradı ve olay mahallinde hayatını kaybetti. Kahn'ın arkadaşı Shakeel Maqbool da saldırıda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın genişletildiği vakada 400 ek polis bölgeye gönderilirken polis tarafından dört kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Yerel polise göre et ve boğa kalıntıları olay mahallinde bulunurken soruşturma devam ettiği için ayrıntılı bilgi verilmedi.

SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 86'SI MÜSLÜMAN

Öte yandan hindustantimes.com'un 4 Mayıs 2018 tarihli haberine göre Hindistan'da 2010 yılından bu yana inekle bağlantılı şiddet olaylarında öldürülenlerin yüzde 86'sı Müslüman'dı. Saldırıların yüzde 97'si ise Modi'nin iktidara gelişinden sonra gerçekleşti. İnek yüzünden çıkan olaylarda 124 kadar insan yaralanırken, saldırıların yarısından fazlasının yüzde 52 oranla “söylenti üzerine” yapıldığı aktarıldı.