Hindistan'da dönme dolap kazası
Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde meydana gelen dönme dolap kazasında 8 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi
Times of India'nın haberine göre, Anantapur kasabasında kurulan panayırdaki dev dönme dolabın kabinlerinden biri, cıvatasının yerinden çıkması sonucu ters döndü. Kazada, kabinde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, kazanın, cıvatanın gevşediği uyarısı yapılmasına rağmen dönme dolabı durdurmayan operatörün ihmalinden kaynaklandığını ileri sürdü.
Polis, kazanın ardından ziyaretçilerin tartakladığı dönme dolap operatörünü kurtararak gözaltına aldı.
AA