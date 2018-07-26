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  • Hindistan’da muson yağmurları can almaya devam ediyor: 20 hayatını kaybetti

Hindistan’da muson yağmurları can almaya devam ediyor: 20 hayatını kaybetti

Hindistan’ın Odisha eyaletinde devam eden muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle son bir haftada 20 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2018, Perşembe 23:28 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 00:03
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India Tv’nin haberine göre, şiddetli muson yağmurları Odisha eyaletindeki 21 bölgeyi etkisi altına aldı. Son bir haftadır aralıksız devam eden yağmurların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi öldü.

BÖLGEDE 8 BİN 286 EV HASAR GÖRDÜ

Bölgede 8 bin 286 ev hasar gördü, binlerce insan ise güvenli yerlere tahliye edildi. Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran’dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500’den fazla kişi öldü, 200’e yakın kişi yaralandı.

AA

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