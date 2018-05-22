Hindistan'ın Kerala eyaleti Devlet Sağlığı Gözetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hindistan'ın güneyinde meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişinin hayatını kaybettiği, 90'dan fazla kişinin karantina altına alındığı bildirildi. Kerala Devlet Sağlığı Gözetim Memuru K.J. Reena, virüsten meydana gelen ölümler hakkında, "Nipah virüsünden 10 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz. Ölenlerle temas eden kişileri tespit ettik ve tedbir olarak 94 kişiyi karantinaya aldık" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Nipah yüzde 100 ölümcül ve aşısı olmayan bir virüs.

İHA