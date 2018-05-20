Hindistan'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü
Hindistan'ın Dantewada bölgesinde Maocu isyancıların polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi
Hindistan'ın doğusunda Maocu isyancılar tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Chhattisgarh eyaletinin Dantewada bölgesinde Maocu isyancıların yol kenarına yerleştirdiği bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 6 polis yaşamını yitirdi, bir polis yaralandı.
Olay yerine giden güvenlik güçlerinin saldırganları bulmak için operasyon başlattığı bildirildi.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.
AA