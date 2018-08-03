Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Bihar eyaletinde Kalaburagi bölgesinde inşaatı devam eden bir çimento fabrikasında vincin işçilerin üzerine düştüğünü kaydetti.

Vincin altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İnşaat alanında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AA