Hindistan'da vinç devrildi: 6 ölü

Hindistan'ın doğusunda bir inşaat alanında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

03 Ağustos 2018, Cuma 15:43
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Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Bihar eyaletinde Kalaburagi bölgesinde inşaatı devam eden bir çimento fabrikasında vincin işçilerin üzerine düştüğünü kaydetti.

Vincin altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İnşaat alanında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AA

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