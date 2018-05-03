Hintli kadının içinden devasa solucanlar çıktı

Hindistan'da yaşayan kadın aylarca çektiği acılardan sonra gittiği hastanede, vücudunda devasa boyutlara ulaşmış onlarca solucan olduğunu öğrendi. Doktorlar kadının, kirlenmiş toprakta yetiştirilen yiyecekleri yedikten sonra enfekte olduğunu söyledi

Hintli kadının içinden devasa solucanlar çıktı
İsmi Sunita olarak açıklanan aralıksız çektiği ağrılardan sonra gittiği hastanede şoke eden gerçekle karşılaştı. Hindistanlı kadının safra kanalından her biri 15 ile 20 cm. arasında olan bir düzineden fazla kurt çıkarıldı.


SOLUCANLAR ÇIKARILDI


38 yaşındaki kadının ayağa bile kalkamadığı ve 6 aydır ateş ve kusma gibi şikayetlerden muzdarip olduğu açıklandı. İçinden 14 adet devasa kurt çıkarılan kadının acıları son buldu.


KİRLENMİŞ TOPRAKTA YETİŞEN YİYECEKLER SORUMLU


Kirlenmiş toprakta yetiştirilen yiyecekleri yedikten sonra enfekte olduğu düşünülen kadının, 1 ayda 12 kilo kaybettiği açıklandı. Ameliyattan sonra ağrılarının tamamen geçtiğini söyleyen kadının doktoru, bu boy ve sayıda soluncanın oldukça nadir görüldüğünü belirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası

Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası
Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)
Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!