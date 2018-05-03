Hintli kadının içinden devasa solucanlar çıktı

İsmi Sunita
olarak açıklanan aralıksız çektiği ağrılardan sonra gittiği hastanede şoke eden gerçekle karşılaştı. Hindistan
lı kadının safra kanalından her biri 15 ile 20 cm. arasında olan bir düzineden fazla kurt çıkarıldı.
SOLUCANLAR ÇIKARILDI
38 yaşındaki kadının ayağa bile kalkamadığı ve 6 aydır ateş ve kusma gibi şikayetlerden muzdarip olduğu açıklandı. İçinden 14 adet devasa kurt çıkarılan kadının acıları son buldu.
KİRLENMİŞ TOPRAKTA YETİŞEN YİYECEKLER SORUMLU
Kirlenmiş toprakta yetiştirilen yiyecekleri yedikten sonra enfekte olduğu düşünülen kadının, 1 ayda 12 kilo kaybettiği açıklandı. Ameliyattan sonra ağrılarının tamamen geçtiğini söyleyen kadının doktoru, bu boy ve sayıda soluncanın oldukça nadir görüldüğünü belirtti.
Can Hakman