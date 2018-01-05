Hip-hop ve R&B, ABD’de ilk kez rock müziği geride bıraktı

RADYO, İNTERNET VE DİJİTAL ORTAMIN YILDIZI ED SHEERAN

Nazlı Erdol

’in araştırmasına göre’de 2017’de müzik dinleme oranı yüzde 12.5 arttı.veise müzik tüketiminin yüzde 24.5’ini oluşturarak en çok dinlenen müzik türü oldu. Nitekim yılın en çok talep gören 10 albümünün 8’i,’ın '','in '' ve’ın '24K'sının da aralarında bulunduğu hip-hop vealbümleriydi.müzik ise ilk kez hip-Hop ve R&B’nin gerisinde kalarak müzik tüketiminin yüzde 20.8’lik kısmını oluşturduRock müziğe ilginin azalması, yılın en büyük açıkhava festivalleri arasında yer alan Coachella'nın katılımcıları arasında da kendini gösterdi. Festivalin 19 yıllık tarihinde ilk kez sahne kadrosunda ana katılımcılar (headliner) arasında gruplar arasında bir rock grubu/ şarkıcısı yer almadı.Öte yandan pop şarkıcısı’in 'Reputation'ı 1.9 milyonla yılın en çok satan albümü oldu.Ancak, dijital ortam ve internet üzerinden dinlemelerde baskın isim İngiliz şarkıcıoldu. Sheeran’ın '' albümü yılın en çok satılan ikinci albümü oldu. 26 yaşındaki şarkıcının' adlı parçası da 33 hafta boyunca’ın en çok dinlenen 100 şarkı listesinde yer aldı ve 1 milyar kez dinlendi.