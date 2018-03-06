Hiperaktif diye oğlunu urganla boğarak öldüren babaya müebbet hapis

OLAY SONRASI İNTİHARA KALKIŞTI

BAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI

'OLAY GÜNÜ KENDİMİ KAYBETMİŞİM' İDDİASI'

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI



RAPOR: BOĞMA SONUCU ÖLÜM

Yusuf Cevahir

Olay, Melikgazi ilçesi Kıranardı Fatih Mahallesi Büklüm Sokak’ta 12 Kasım saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan Elmacıoğlu, hiperaktif bir yapıya sahip, kendisine ve çevresine zarar veren bu nedenle eğitimini engellilere yönelik eğitim kurumlarında devam eden 12 yaşındaki oğlu Haydar Elmacıoğlu’na kızdı.Olay günü Hasan Elmacıoğlu, ’yapma’ demesine rağmen bahçede bulunan beton alanı kazdığına sinirlendiği için bahçede bulunan özürlü aracının kasasında bulunan iple boğarak öldürdü. Şüpheli olay sonrası intihara kalkıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.Olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde boğma olayı sırasında kullanılan örme ip, şüphelinin intihar etmek için kullandığı nesneler ele geçirildi. Hasan Elmacıoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Hasan Elmacıoğlu, ölen Haydar Elmacıoğlu’nun annesi Gülsen Elmacıoğlu ile sanık avukatı hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.Koltuk değnekleri ile jandarma eşliğinde duruşma salonuna gelen bedensel engelli tutuklu sanık Hasan Elmacıoğlu, "Mahalleli üzerime çok geldi. İnsanları çok uyarmama rağmen oğlumun hastalığını anlamadılar. Hiperaktif olduğunu insanlara anlatamadım. İstemeden çevresine zarar verirdi. Olay günü kendimi kaybetmişim" diye konuştu.Ölen çocuğun annesi Gülsen Elmacıoğlu ise duruşmada sanık olan eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşimden şikayetçi değilim. Bir anlık sinir krizi ve cinnet sonucu eylemi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.‘Altsoydan akrabayı kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan yargılanan 4 çocuk babası sanık Hasan Elmacıoğlu, karar verileceği uyarısıyla son sözü sorulunca "Çok pişmanım" dedi. Adli Tıp’tan beklenen raporun geldiği ve raporda çocuğun ‘boğma sonucu’ öldüğü tespit edildiği öğrenildi.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hasan Elmacıoğlu’na müebbet hapis cezası verdi.