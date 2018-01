Hırsız 75 yaşındaki nineyi döverek tanınmayacak hale getirdi

DEFALARCA YUMRUKLADI

İdil Janet Demiray

Denizli Çal’da yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi 75 yaşındaki Ümmü Coşdan’ın evine gelen bir kişi “Nine, çocuklarının arkadaşıyım. Bir bardak su verir misin?” dedi.Ümmü Nine suyu getirince de yüzüne biber gazı sıktı. Sonra yüzünü defalarca yumrukladı. Ninenin ‘Kefen param’ diye boynuna taktığı 1100 liralık reşat altınını aldı.Ümmü Nine, elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan hırsızı ısırdı. Hırsız, nineyi yine dövüp kaçtı.Ümmü Nine mutfağa kadar sürünüp aldığı bıçakla el ve ayaklarındaki koli bantlarını keserek kurtuldu.