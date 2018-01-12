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Hırsız 75 yaşındaki nineyi döverek tanınmayacak hale getirdi

Denizli'de oturan Ümmü Coşdan (75) evine çocuklarının arkadaşını olduğunu belirterek 1 bardak su isteme bahanesiyle giren kişi tarafından feci şekilde dövüldü

Hırsız 75 yaşındaki nineyi döverek tanınmayacak hale getirdi
Denizli Çal’da yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi 75 yaşındaki Ümmü Coşdan’ın evine gelen bir kişi “Nine, çocuklarının arkadaşıyım. Bir bardak su verir misin?” dedi.


DEFALARCA YUMRUKLADI


Ümmü Nine suyu getirince de yüzüne biber gazı sıktı. Sonra yüzünü defalarca yumrukladı. Ninenin ‘Kefen param’ diye boynuna taktığı 1100 liralık reşat altınını aldı.



Ümmü Nine, elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan hırsızı ısırdı. Hırsız, nineyi yine dövüp kaçtı.

Ümmü Nine mutfağa kadar sürünüp aldığı bıçakla el ve ayaklarındaki koli bantlarını keserek kurtuldu.


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