Hırsız, çaldığı bilgisayarı 20 dakika sonra geri getirip gözden kayboldu

HASTA OLDUĞU İÇİN İŞE GİDEMEMİŞTİ

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yusuf Cevahir

Burdur’da tarım makineleri satan Ahmet İldeş’in Ateşli Sanatlar Çarşısı Mezbaha Caddesi’ndeki ofisine 24 Ocak Çarşamba günü saat 03.45’te pencereyi kırarak giren kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, masadaki 30 - 40 lira civarında bozuk para ile dizüstü bilgisayarı aldı.Şüpheli daha sonra, kırdığı pencereden çıkarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra işyerine dönen hırsız, aldığı bilgisayarı poşet içerisinde işyerinin camından içeri bırakıp gözden kayboldu.Rahatsızlandığı için geçen pazartesiden beri bürosuna gidemeyen Ahmet İldeş’i çarşamba günü saat 10.00 sıralarında arayan komşusu, ofisinin camının kırık olduğunu, hırsız girmiş olabileceğini söyledi. Ofisine gelen Ahmet İldeş, bilgisayarın masada olmadığını, bir miktar bozuk paranın da olmadığını gördü.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İldeş, ofisine hırsız girdiğini tespit etti. Olayla ilgili şikayetçi olmadığını anlatan Ahmet İldeş, "Güvenlik kamerasını incelediğimde 40-45 yaşlarında bir kişi camı kırıp içeri giriyor. Para ve bilgisayarı alıp kırdığı camdan çıkıp gidiyor. Şahıs bir süre sonra bilgisayarı poşet içerisinde getirip bırakıyor. Normal zamanda gelse maddi olarak yardım da ederdim. Buna gerek yoktu" dedi.