Hırsızların dadandığı elektrik direkleri tarlalara devrildi

Geyve'de arazi içerisinden geçen ve ilçe de belli bir bölgeyi besleyen elektrik şebekesine ait demir direkler, hırsızların yeni adresi haline geldi. Arazi içerisindeki direklerin alt kısımlarındaki çelik parçaları çalan hırsızlar, 4 direğin araziye yıkılmasına neden oldu. Kimliği belirsiz kişilerce çalınan parçalar sonrasında direklerin yıkılması nedeniyle bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin üzerine SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Fırtınanın olduğu gün yıkılan çelik galvaniz direklerin yıkılma nedenini inceleyen SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, duruma tepki gösterirken vatandaşların kendilerine yardımcı olmalarını da istedi. Şentürk, bazı bölgelerde enerji hatlarında benzer durumlarla karşılaştıklarını yılda iki kez revize edilen direklerin bazılarında kimliği belirsiz kişilerce hurdacılara satılmak üzere alt parçalarının çalınarak direklerin zayıflatıldığını söyledi.

"BUNU YAPMAK VATAN HAİNLİĞİDİR"

Bu tür olayların ülkenin farklı bölgelerinde zaman zaman yaşandığını belirten Ersan Şentürk, "Bu kamusal bir hizmettir. Bu parçaların bedeli hepimizin cebinden çıkıyor, elektrik hepimizindir. Bunu yapmak vatan hainliğidir. Direkler yıkılırken can ve mala gelebilecek zarar, 50 bin kişinin elektriksiz kalacağı düşünülmüyor. Bunu yapan kişiler aldıkları parçaları hurdacılara satıyor. Bu tür olayların ülkemizin farklı bölgelerinde de zaman zaman yaşandığına tanık oluyoruz. Halbuki çalınan bu parçalar özeldir. Hurdacılar ‘bu elektrik direklerine ait bir malzemedir” demiyor. Hurdacılar bu parçaları nasıl alıyorlar? Bu parçalar sadece SEDAŞ veya TEİAŞ’ta kullanılan bir malzemedir" dedi.

"200 BİN TL'YE YENİDEN İHALE EDİYORUZ"

Kırılan bir direğin beraberinde üç-dört direği daha götürdüğünü ifade eden Şentürk, "Kış aylarında kimliği belirsiz kişilerce elektrik direklerinden götürülen dört parça yüzünden bu direkler kuvvetli bir fırtına da yıkıldı. 200 bin TL’ye yeniden ihale ediyoruz. Sattıkları malzemenin parası ise 4 ya da 5 TL. Biz bu konuda tüm vatandaşlardan duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü elektrik gittiğinde hepimiz elektriksiz kalıyoruz. Vatandaşlar elektrik kesildiğinde hemen bizleri arayıp ‘enerji yok, elektriklerimiz ne zaman gelecek' diye şikayette bulunuyorlar. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilgi sahibi olmaları, yararlı olacaktır. Enerji kesilmesinin nedenlerinden biri de budur" diye konuştu.

"5 PAKET SİGARA PARASI İÇİN, CAN VE MAL RİSKİ OLUŞTURUYORLAR"

Dr. Ersan Şentürk, açıklamasının devamında; hırsızlık olayını emniyete bildirdiklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Çalınmış demir çubuklar, maddi değeri 5 lira olan ama direkleri ayakta tutan çapraz demir bağlantılara ait. Bu girişimde bulunan hırsızların, 5 paket sigara parası için yüz binlerce lira değerindeki tesislerin yıkılmasına ve on binlerce kişinin enerjisiz kalmasına neden olacaklarını, can ve mal kaybına da yol açabileceklerini bilmeleri gerekir. Özellikle hurdacılardan, bu tür malzeme geldiğinde almamalarını istiyoruz. Çevre halkımızdan demir direklerin bağlantı demirlerini söken kişileri direklere müdahale ederken görmeleri halinde acil olarak, SEDAŞ’a ve emniyet güçlerine bildirmelerini, bu tür bir durumla karşılaşmaları halinde 186’yı aramalarını bekliyoruz. Zaman zaman aldığımız bildirimler için bu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.