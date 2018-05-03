Hırsızların hedefindeki fabrika...

KOŞARAK HAREKET EDİYORLAR

HIRSIZLAR FABRİKA SAHİBİNİ BIKTIRDI...

Büşra Kamış

'nde enerji gemilerine ve büyük yapılara elektrik güç dağıtım panosu üreten bir fabrikaya, altı ayda üç kez hırsız girdi. Kar maskeli, kapüşonlu altı kişilik çetenin ilk hırsızlık denemesi başarısız oldu; ama geçtiğimiz ay iş yerinden iki ton 280 kilogram işlenmiş bakır çalındı. O anları da fabrikanın güvenlik kameraları görüntüledi.Görüntülerde, 6 kişi, her iki hırsızlık olayında da sanayi sitesinin açılmasıyla harekete geçiyor. Hırsızlar araçlarının fabrikanın önüne kadar yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Şebeke üyesi 5 kişi araçtan inip levyelerle kepengi açıyor. Alarm çaldığı için hırsızlar koşarak hareket ediyor. Dakikalar içinde de işlenmiş lama bakırları araca yüklüyor. Hırsızlar, polislerin geldiğini görünce de hızla olay yerinden ayrılıyor.Hırsızlar, fabrika sahibi Mesut Tontaş'ı canından bezdirmiş durumda... Fabrikada güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten Tontaş, hırsızlık olayları nedeniyle siparişlerin geciktiğini, bu nedenle de müşterilerle sorun yaşadığını söyledi. Mesut Tontaş hırsızların biran evvel yakalanmasını istiyor.