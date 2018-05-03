Hırsızların hedefindeki fabrika...

Beylikdüzü'nde altı kişilik hırsızlık çetesi bir fabrikaya dadandı. Geçtiğimiz ay iş yerine iki kez giren hırsızlar, elektrik panolarında kullanılan iki tondan fazla bakırla kayıplara karıştı. Fabrika sahibi Mesut Tontaş hırsızlar nedeniyle isyanda...

Hırsızların hedefindeki fabrika...
Beylikdüzü'nde enerji gemilerine ve büyük yapılara elektrik güç dağıtım panosu üreten bir fabrikaya, altı ayda üç kez hırsız girdi. Kar maskeli, kapüşonlu altı kişilik çetenin ilk hırsızlık denemesi başarısız oldu; ama geçtiğimiz ay iş yerinden iki ton 280 kilogram işlenmiş bakır çalındı. O anları da fabrikanın güvenlik kameraları görüntüledi. 

KOŞARAK HAREKET EDİYORLAR


Görüntülerde, 6 kişi, her iki hırsızlık olayında da sanayi sitesinin açılmasıyla harekete geçiyor. Hırsızlar araçlarının fabrikanın önüne kadar yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Şebeke üyesi 5 kişi araçtan inip levyelerle kepengi açıyor. Alarm çaldığı için hırsızlar koşarak hareket ediyor. Dakikalar içinde de işlenmiş lama bakırları araca yüklüyor.  Hırsızlar, polislerin geldiğini görünce de hızla olay yerinden ayrılıyor. 

HIRSIZLAR FABRİKA SAHİBİNİ BIKTIRDI...


Hırsızlar, fabrika sahibi Mesut Tontaş'ı canından bezdirmiş durumda... Fabrikada güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten Tontaş, hırsızlık olayları nedeniyle siparişlerin geciktiğini, bu nedenle de müşterilerle sorun yaşadığını söyledi.  Mesut Tontaş hırsızların biran evvel yakalanmasını istiyor. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı
Film gibi olay! Kadın kıyafeti giyip cinayet işledi

Film gibi olay! Kadın kıyafeti giyip cinayet işledi
Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu

Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu
Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı
Pitbull’la korkutarak fuhuş yaptırmışlar!

Pitbull’la korkutarak fuhuş yaptırmışlar!
1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü

1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü
Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü