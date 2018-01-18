SON DAKİKA

Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinden hurda malzeme çalarak kaçan kişi, aracın lastik izleri takip edilerek yakalandı

Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı
Bir iş yerine ait depodan 6 bin lira değerinde hurda malzeme çalındığının bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

EKİPLER LASTİK İZLERİNİ TAKİP ETTİ


Bölgede yapılan çalışmada depo alanında bir aracın lastik izlerini tespit eden ekipler, kamera görüntülerini de incelemeye alarak, hırsızlık için 09 LL 747 plakalı kamyonetin kullanıldığını belirledi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR


Aracın sahibi olan H.H. isimli kadının sürücü belgesinin olmadığını tespit eden polis ekipleri, kamyoneti kadının damadı S.D’nin kullandığını ve şahsın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğunu, 3 ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden de denetimli serbestlik uygulamasıyla salıverildiğini ortaya çıkardı.

Fethiye ilçesinde yakalanarak kent merkezine getirilen S.D, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

280 tüp kobra zehri ele geçirildi (Kobra zehri nedir, ne işe yarar?)

280 tüp kobra zehri ele geçirildi (Kobra zehri nedir, ne işe yarar?)
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı

Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı
Çanakkale'de bir iş adamı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti

Çanakkale'de bir iş adamı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti
Boşanan kadının babasından eski damada yumruk

Boşanan kadının babasından eski damada yumruk
Kayseri'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü
Bir çocuk annesi kadına şantaj yapan cep telefonu tamircisine tahliye

Bir çocuk annesi kadına şantaj yapan cep telefonu tamircisine tahliye
Karısı ve yakınlarından defalarca dayak yiyen adam isyan etti

Karısı ve yakınlarından defalarca dayak yiyen adam isyan etti
İzmir Kordon'da deniz taştı, hayat felç oldu

İzmir Kordon'da deniz taştı, hayat felç oldu
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklandı, sedyede yüzünü gizledi

Tartıştığı karısı tarafından bıçaklandı, sedyede yüzünü gizledi
Eşi tarafından 56 milyon lira dolandırıldı

Eşi tarafından 56 milyon lira dolandırıldı
Almanya'da gizli aşk: Zorla DNA'sını aldılar

Almanya'da gizli aşk: Zorla DNA'sını aldılar