Hırsızlıktan aranıyordu uyuşturucudan yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda B.F. isimli şüpheli şahsa ait bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta ekipler 11,49 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, araç sahibinin ise 2 ayrı araçtan yakıt hırsızlığı suçundan yakalama emriyle arandığını tespit etti.

Öte yandan polis ekipleri, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka ve Çıksorut mahallelerinde 3 ayrı otodan hırsızlık, bisiklet veya motosiklet hırsızlığı ve Ankara ilinde iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından olmak üzere toplamda 6 ayrı hırsızlık olayından aranan A.Y.M. isimli şüpheli şahsı da yapılan detaylı araştırmalar sonucunda yakaladı.

Her iki olayın zanlıları B.F. ile A.Y.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İHA



