Hırvatlar Beşiktaşlı Domagoj Vida'yı konuştu!

Erdinç Şahin

'ın devre arasında'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı, Siyah Beyazlı ekiple ilk golünü hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında atmıştı.Skor 1-0lehineyken'ün ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren Vida'nın performansı ülkesi Hırvatistan'da da çok konuşuldu., resmi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Vida'nın derbideki performansını şu şekilde gördü: