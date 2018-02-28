Hırvatlar Beşiktaşlı Domagoj Vida'yı konuştu!

Beşiktaş
'ın devre arasında Dinamo Kiev
'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domagoj Vida
, Siyah Beyazlı ekiple ilk golünü hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında atmıştı.
Skor 1-0 Fenerbahçe
lehineyken Gökhan Gönül
'ün ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren Vida'nın performansı ülkesi Hırvatistan'da da çok konuşuldu.
Hırvatistan Futbol Federasyonu
, resmi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Vida'nın derbideki performansını şu şekilde gördü:
"Beşiktaş ile ilk golünü atan Vida, takımının derbideki geri dönüşünü başlatan isim oldu.
"
Erdinç Şahin