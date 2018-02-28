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Hırvatlar Beşiktaşlı Domagoj Vida'yı konuştu!

Beşiktaş'ın hafta sonu Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada Domagoj Vida, skoru 1-1 yapan golü atmıştı. Vida'nın golü Hırvatların da dikkatinden kaçmadı.

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:58
Hırvatlar Beşiktaşlı Domagoj Vida'yı konuştu!
Beşiktaş'ın devre arasında Dinamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Siyah Beyazlı ekiple ilk golünü hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında atmıştı.

Skor 1-0 Fenerbahçe lehineyken Gökhan Gönül'ün ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren Vida'nın performansı ülkesi Hırvatistan'da da çok konuşuldu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, resmi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Vida'nın derbideki performansını şu şekilde gördü:

"Beşiktaş ile ilk golünü atan Vida, takımının derbideki geri dönüşünü başlatan isim oldu."



 


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