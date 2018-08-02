History Of Horror ekim ayında başlıyor

History of Horror ismini taşıyacak olan seride, Stephen King, Quentin Tarantino, Jason Blum, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Haley Joel Osment ve Rob Zombie gibi isimler yer alacak. Korku sinemasının doğumuna sebep olan ikonik figürler ve temalar üzerinde duracak History of Horror, her biri bir saat uzunluğunda olacak altı bölümden oluşacak.

Uzun yıllardır bu tür bir derleme yapmak ve korku sinemasının tarihini belgeselleştirmek istediğini söyleyen Eli Roth, bu çalışmaların kendisi gibi bu türe kendini vermiş izleyiciler ve sinemacıların yanı sıra gelecek nesiller için de önemli bir referans olacağına inandığını dile getiriyor. History of Horror serisinin ilk bölümü,14 Ekim Pazar günü AMC’de yayınlanacak.