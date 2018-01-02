Hız limitini aşan yandı! Yeni sistem yolda...

YOL DURUMUNU DA BİLDİRECEK



TRAFİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ

TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ

Nazlı Erdol

, trafik kazalarına karşı “interaktif mesaj” adlı yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor.ilearasında imzalanan “” projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak.ni aşan sürücüye anında uyarı gönderecek olan “interaktif mesaj” sistemi, araçlara takılacak özel bir cihazla çalışacak. Hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek olan cihaz, bu durumu sistemin bağlı olduğu merkeze bildirecek.Akşam'ın haberine göre bu bildirimin ardından sürücüye “dikkat hız limitini aştınız” mesajı gelecek. Hız limitini aşan sürücülere bu yolla ceza işlemi de uygulanacak. Sistem ayrıca yol durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.Kaza noktaları, buzlanma, yol çalışması ve yağış gibi gelişmeleri de sürücüyle paylaşacak.Bu yıl içinde uygulamaya girecek bir başka yenilik ise “trafik adabı” projesi olacak.gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Trafikte diğer araçların ve yayaların haklarını ihlal eden sürücüler sloganlarla uyarılacak.’ndan trafik sorunu için dikkat çekici öneriler geldi. Komisyon’unli üyesi İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, baştaolmak üzere büyükşehirlerin cadde ve sokaklarının sorumsuz sürücüler tarafından ralli pisti gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Yıldırım, bu tür sürücülere ait araçların trafikten men edilmesi gerektiğini açıkladı.