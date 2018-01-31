Hizbullah'tan 4 yıl hapis yatan, öğrencisini taciz eden öğretmene iyi hal indirimi!



GELECEĞİNİ ETKİLERMİŞ

Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

İdil Janet Demiray

Evli ve 3 çocuk babası A.B., imam hatip lisesindeki kız öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulundu. Dava açılınca A.D.’nin babasına “Niyetim kızınla evlenmek. Davandan vazgeç. Şeriat mahkemesine gidelim. Cezamı imam kessin” diye mesaj attı.Suçunu itiraf etmesine rağmen tutuklanmayan A.B.’nin 12 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava dün bitti. Diyarbakır 3. Ağır Ceza, A.B.’ye önce en düşük ceza olan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis verdi. Ardından ‘Duruşmalarda iyi hal gösterdi’ ve ‘Verilecek ceza geleceğini kötü etkiler’ diyerek cezayı 4 yıl 8 ay 15 güne indirdi.Hayatı kabusa dönen A.D.’nin ailesi ise isyan etti.