Hızla yükselen 3S Firuze Konakları, yatırımcısının da sakinlerinin de yüzünü güldürecek



CAZİP FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR



SEÇKİN MARKALARDAN YÜKSEK STANDARTLI MALZEMELER TERCİH EDİLDİ

Adem Özdoğan

aksındaki en büyük proje olan, bu yıl ilk kazmanın vurulacağı veprojesinden de büyük olmasıyla ülkemizin en büyük projesi olacak Kanal İstanbul projesinin açıklanan güzergahı üzerinde hızla yükseliyor.Yüksek standartlar ve avantajlı ödeme fırsatları sunanKonakları’nda yaşamın bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.3S Kale Holding’in uzman işçilik ve yüksek kalite anlayışıyla hayata geçirdiği, yatırım için konut arayışında olanlar için cazip fırsatlar sunarken hayalindeki evde yaşamak isteyenler için içinden mutluluk geçen bir yaşamın kapılarını aralıyor.Muhteşem göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile büyük beğeni toplayan 3S Firuze Konakları, Kanal İstanbul projesi güzergahının geçtiği Avcılar bölgesinde cazibe merkezi yaratıyor. Yaklaşık 45 km uzunluğundaki; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinden geçecek. Projenin yapılmaya başlanmasıyla Avcılar bölgesinin değerlenme trendinin hızla devam edeceği ön görülüyor.3S Firuze Konakları, Atatürk Havalimanı’na 10 dakika uzaklıkta; E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu’na ise sadece yürüme mesafesinde bulunmasıyla ulaşım kolaylığı sağlıyor.3S Firuze Konakları’nda 523 adet konut ve 45 adet mağaza bulunuyor. Konut fiyatları 411.000 TL’den başlıyor. Firma vadesiyle ’48 ay, 0 faiz’ fırsatı sunulan projede, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanıyor. Banka kredisi ile ödemeyi tercih edenler için ise 60 aya kadar 0 faiz, 120 aya kadar ise 0,49 faiz oranı ile ödeme imkânı sunuluyor.İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsüne yakınlığı dolayısıyla yüksek kiralama potansiyeline sahip projede yaşam başladığında %40 değer artışı öngörülüyor.1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri içeren proje, 3S Kale’nin yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçiriliyor. Projede kaliteli ve konforlu bir yaşam için; mutfak dolapları Lineadecor, mutfak tezgâhı Çimstone, banyo dolapları, vitrifiyeler ve armatürler Kale Banyo, banyo seramikleri Çanakkale Seramik, beyaz eşya Siemens, klima Mitsubishi Electric, pencere doğramaları Winsa, asansör Otis, çelik kapı Kale Çelik Kapı, iç kapılar Artella’dan tedarik edilirken, dış cephede ise Kalesinterflex tercih edildi