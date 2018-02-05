Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı, feci şekilde can verdi

DİREKTE ASILI KALDI

TREN BEKLETİLDİ

Mine Bozkurt

Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi.Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıkan bir kişi, gerilim akımına kapılıp feci şekilde yanarak can verdi.Şahıs direğe asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direklerdeki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı.Ceset uzun bir uğraşın ardından direkten indirilirken, çalışmalar sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.Bulunduğu yerden indirilen şahsın cesedi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.