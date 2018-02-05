Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı, feci şekilde can verdi

Tuzla’da İçmeler hızlı tren istasyonu yakınında elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Tellerde asılı kalan kişinin indirilmesi sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi

05 Şubat 2018, Pazartesi 21:40
Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı, feci şekilde can verdi
Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi.

Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıkan bir kişi, gerilim akımına kapılıp feci şekilde yanarak can verdi.

DİREKTE ASILI KALDI


Şahıs direğe asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direklerdeki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı.

TREN BEKLETİLDİ


Ceset uzun bir uğraşın ardından direkten indirilirken, çalışmalar sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.

Bulunduğu yerden indirilen şahsın cesedi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 


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