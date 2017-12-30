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Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Hollanda Savcılığı, 11 Mart 2017 Türk Konsolosluğu’nu girmesine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın engellenmesini protesto eden 2’si çocuk 6 kişiye dava açtı.

Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti. Rotterdam’da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlanmıştı.


KÖPEKLER VE ATLARLA


Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.



Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarından en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

 
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