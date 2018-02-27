Hollanda’da cami kundaklayanlara ceza indirimi

Hollanda’da Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, iki yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi uyguladı

Hollanda’da cami kundaklayanlara ceza indirimi
Mahkemeden yapılan açıklamada, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi "terör saldırısı" kapsamına girdiği ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığı gerekçesi ile ceza indirimine karar verildiği belirtildi.

MAHKEME CEZALARINI İNDİRDİ


Mahkemece, 2016’da 4 yıl hapse mahkum edilen dört zanlıdan ikisinin cezası 3 yıla, diğer ikisinin ise 2,5 yıla indirildi.

Başka bir mahkemede 4 yıl ceza alan beşinci zanlının ise yüksek mahkemeye başvurmadığı kaydedildi.

2 YIL ÖNCE DE KUNDAKLANMIŞTI


Hollanda’nın Enschede kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir cami, iki yıl önce içeride insanların da bulunduğu anda molotofkokteyli atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma sonucu camide hasar oluşmuş fakat içeride bulunan kişiler yaralanmadan kurtulmuştu.

Hollanda mahkemesi, ülkede ilk defa camiye yapılan bir saldırıyı "terör saldırısı" olarak kabul etmiş ve olayla ilgili yakalanan beş kişi hakkında 4 yıl hapis kararı vermişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsrail'den Kudüs'teki kiliseler konusunda geri adım

İsrail'den Kudüs'teki kiliseler konusunda geri adım
Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması

Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması
Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı

Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı
Çin’de yaşlı nüfus 241 milyona ulaştı

Çin’de yaşlı nüfus 241 milyona ulaştı
KKTC'de konsomatris gece kulübünde öldü, Bakanlar acil toplandı

KKTC'de konsomatris gece kulübünde öldü, Bakanlar acil toplandı
Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti

Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti
Almanya'da Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Almanya'da Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı
Brüksel'de toplu taşıma bedava olacak

Brüksel'de toplu taşıma bedava olacak
Tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı soruşturma

Tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı soruşturma
Çöpçatan uygulamasından buluştuğu kadını parçalara ayırarak katletti!

Çöpçatan uygulamasından buluştuğu kadını parçalara ayırarak katletti!
'Suriyeli kadınlar insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

'Suriyeli kadınlar insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'