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Hollanda'da camiye ırkçı saldırı

Hollanda'da, aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı astı
 

Hollanda'da camiye ırkçı saldırı
Eylemi üstlenen Rechts in Verzet, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı, "İslam durdurulmalı. Amsterdam'ın kuzeyinde Erdoğan'a bağlı mega diyanet camisi istemiyoruz." ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafı ile birlikte sosyal medyadan "kafa kesmek" yazısını paylaştı.

'MÜSLÜMANLARI KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR'


Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener, yaptığı açıklamada, yapılan bu eylemle Müslümanların korkutulmaya çalışıldığını, eylemi şiddetle kınadıklarını söyledi.

Camide ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Şener, herkesi tahriklere kapılmamaları yönünde uyardıklarını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Telefonda görüştüğü Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'in kendilerine destek verdiğini ifade eden Şener, polise şikayette bulunduklarını ve soruşturma başlatıldığını dile getirdi.


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