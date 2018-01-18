Hollanda'da camiye ırkçı saldırı

'MÜSLÜMANLARI KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Eylemi üstlenen, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı, "İslam durdurulmalı. Amsterdam'ın kuzeyinde Erdoğan'a bağlı mega diyanet camisi istemiyoruz." ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafı ile birlikte sosyal medyadan "kafa kesmek" yazısını paylaştı.Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener, yaptığı açıklamada, yapılan bu eylemle Müslümanların korkutulmaya çalışıldığını, eylemi şiddetle kınadıklarını söyledi.Camide ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Şener, herkesi tahriklere kapılmamaları yönünde uyardıklarını kaydetti.Telefonda görüştüğü Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'in kendilerine destek verdiğini ifade eden Şener, polise şikayette bulunduklarını ve soruşturma başlatıldığını dile getirdi.