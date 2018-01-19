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Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı

Hollanda'nın Tilburg kentinde ilk kez bir obezite hastasına, ameliyata gerek duyulmadan mide küçültme operasyonu yapıldı. Elisabeth-TweeSteden Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, ağır bağırsak rahatsızlığı sorunu bulunan bir hastaya uygulandı

Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı
Aşırı kilolu olduğu için ameliyat edilemeyen hastanın hastanın midesine, ağızdan esnek bir hortum yoluyla bir gastrik kılıf yerleştirildi.

Hastanın karnının kesilmesine gerek duyulmadan gerçekleştirilen operasyonda, "tüp mide" olarak da bilinen kılıf ağız yoluyla mideye dikildi.

Bu yöntemle 20-30 kilo vermesi sağlanacak olan hasta, kilo kaybının ardından bağırsak ameliyatında alınacak.


KESİK VE DİKİŞ İZİ KALMIYOR


Ameliyatsız mide küçültme operasyonunu gerçekleştiren gastroenterolog Elisabeth-TweeSteden, endoskopik dikiş tekniğinin obezite tedavisinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uygulamayı, "hasta dostu" olarak tanımlayan Laheij, bu teknik sayesinde hastanın karnında kesik ve dikiş izi kalmadığını vurguladı. İçeriden müdahale sayesinde mide ve karın bölgesinde her şeyin eskisi gibi kaldığına işaret etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre bir süre önce Belçika'da uygulanan ameliyatsız mide küçültme operasyonun oldukça iyi sonuç verdiği ve obezite tedavisinde yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Ancak Hollanda'da yeni bir uygulama olduğu için, ameliyatsız mide küçültme operasyonu henüz sağlık sigortası kapsamında değil.


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