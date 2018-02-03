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Hollanda’da PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklere saldırdı

Hollanda’da PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı
Rotterdam çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, çarşıdaki Türklere saldırdı.

Terör örgütü yandaşları, polisin engellerine rağmen taşkınlık çıkararak çarşıda bulunan Türklere saldırıda bulundu.

HOLLANDA BASINININ GÖRÜNTÜ ALMASINA İZİN VERMEDİLER


Hollanda basınına da saldıran terör örgütü yandaşları, görüntü çekmelerine izin vermedi.

Çok sayıda polisin bulunduğu gösteride, bazı terör örgütü yandaşları gözaltına alındı. Ayrıca PYD/PKK yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

AMSTERDAM'DA TÜRK TAKSİCİ VE GAZETECİYE SALDIRDILAR


PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam’da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı.

Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

CAMİLERE SALDIRIYORLAR!


PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa’da bir çok camiye de saldırı düzenlemişti.


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