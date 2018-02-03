15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hollanda’da Türkler PKK’yı protesto etti

Hollanda’da Türk vatandaşları, PYD/PKK terör örgütünü protesto etti

Hollanda’da Türkler PKK’yı protesto etti
Rotterdam tren istasyonu önünde düzenlenen protestoya, çoğu gençlerden oluşan bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

TÜRK KÜRT KARDEŞTİR, PKK KALLEŞTİR


Gösteriye katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ezgi ve marşlarla devam eden gösteride çok sayıda polis görev aldı.



PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam’da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı.

TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR


Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa’da birçok camiye de saldırı düzenlemişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı
Havada tehlikeli yakınlaşma

Havada tehlikeli yakınlaşma
Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim

Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim
Türkiye'den Yunanistan’a 'DHKP/C’li Mehmet Doğan' tepkisi

Türkiye'den Yunanistan’a 'DHKP/C’li Mehmet Doğan' tepkisi
Komutan derste

Komutan derste
İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan sefer iptalleri
Gönüllü askerlik için başvurdular

Gönüllü askerlik için başvurdular
Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi

Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi
Sınıra tank sevkiyatı sürüyor

Sınıra tank sevkiyatı sürüyor
Bakan Zeybekci: Darbe girişiminden sonra Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu

Bakan Zeybekci: Darbe girişiminden sonra Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu