Hollanda’da yaşayan Türklerden bir ilk: Selfieçino



SELFİEÇİNO'DA FOTOĞRAFLAR KAPUÇİNONUN ÜZERİNE YAZDIRILIYOR



HOLLANDA'DA BİR İLK: SELFİEÇİNO

Can Hakman

Hollanda’nın Rotterdam kentinde iki Türk aile ortak açtıkları yeni kafeteryada özçekim yapan müşterilerinin fotoğraflarıyla, ‘selfieçino’ adı verilen kapuçino hazırlıyor. Ailesi Kahramanmaraş’tan gelen Hollanda doğumlu Ahu Yaşık Doğaner, müşterilerin Hollanda’nın farklı kentlerinden gelerek ‘selfieçino’ istediklerini söylüyor. Geçen yıl Singapur’da tatil yaparken ‘selfieçino’yu keşfettiklerini belirten Doğaner, “Ben daha önce de sosyal medyada görmüştüm. Gerçeğini görünce bunu mutlaka Hollanda’ya getirmemiz gerektiğini söyledim. Ülkeye geri döndükten sonra ben ve ablam eşlerimizle birlikte kafeterya açarak ‘selfieçino’yu menüye aldık” dedi.‘Selfieçino’nun özelliğinin, kapuçino üzerine yazdırılan fotoğraf olduğunu anlatan Doğaner, “Kafeteryada ‘selfieçino’ sipariş eden müşteriler o anda çektikleri öz çekim, fotoğraf ya da şirket logosu gibi herhangi bir fotoğrafı bize ait olan bir aplikasyona gönderiyor. Aplikasyon üzerinden özel selfieçino yazıcısıyla bağlantı kurarak yenilebilir kartuş mürekkebi ile fotoğrafı kapuçinonun üzerine yazdırıyoruz” diye konuştu.Hollanda’da selfieçino’yu ilk defa kendilerinin menüye aldıklarını belirten Doğaner, “Selfieçino, Avrupa’da ilk Londra’da menüye alındıktan sonra ikinci olarak biz Rotterdam’da servis etmeye başladık. Bizim için önemli olan ülkede ilk olmaktı ve bunu başardığımız için çok mutluyuz” dedi.AA