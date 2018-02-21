Hollanda'dan "cihat hutbesi" açıklaması

Hollanda'nın Hoorn Belediyesi, geçen hafta Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Abdülkadir Geylani Camisi'nde okunan hutbede Afrin'le ilgili bölümün "cihat hutbesi" olmadığını bildirdi

Hollanda'dan
Hoorn Belediye Başkanı Jan Nieuwenburg meclis toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Abdülkadir Geylani Camisi'nde "cihat hutbesi" okunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Hoorn Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise savcılığın ve polisin de bulunduğu bir araştırma ekibinin incelemesi sonucunda "cihat hutbesi" okunmadığı sonucuna varıldığı ve bu yüzden cezai soruşturma başlatılmasına bir sebep olmadığı ifade edildi.

HDV Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tonca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDV'nin basına olumsuz bir şekilde yansımasının üzücü olduğunu söyledi.

Hollanda medyasının ufak bir konuda bile algı operasyonu yaptığını belirten Tonca, "Biz doğru bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz. Biz hiç bir zaman çizgimizden ayrılmayarak, hutbeler veya farklı çalışmalarımız aracılığı ile olsun İslam'ı gerçek manada anlatma konusunda yanlış birşey yapmıyoruz. Hutbelerimiz resmi internet sayfamızda her zaman yayınlanıyor onun için biz şeffaf bir kurumuz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok." ifadesini kullandı.

Tonca, De Telegraaf gazetesinde çıkan haberle ilgili de avukatları aracılığı ile hukuk süreci başlattıklarını dile getirdi.

De Telegraaf gazetesi, Hoorn kentinde bulunan Abdülkadir Geylani Camisi'nde "cihat hutbesi" okunduğu iddiasında bulunmuştu.

AA


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