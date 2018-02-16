Hollanda'dan kriz çıkaracak hamle



HOLLANDA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ

Hollanda Parlamentosu'nda Zeytin Dalı Harekatı oturumu



İSRAİL REDDETMİŞTİ

İsrail'den 1915 olayları kararı

Serap Belovacıklı

Son dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.Tasarılardan biri 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlıyor, diğer tasarı ise Hollandalı bakanın 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenen törenlere katılmasını öngörüyor.Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti.’nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden kara yoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetmişti.