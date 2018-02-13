Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşmede bulunması konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifasını verdi

13 Şubat 2018, Salı 20:51
Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti
Rusya ziyaretine 1 gün kala istifa eden Zijlstra, milletvekillerine gözü yaşlı hitabında 'Kral'a istifasını vermekten başka seçenek görmediğini' dile getirdi.'

'Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' diyen Zijlstra, dört ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığını üstlenmişti. İstifa etmeseydi, birkaç saat içinde Moskova'ya uçacaktı.


'PUTİN BÜYÜK RUSYA'NIN PARÇALARI DEDİ' YALANI


Zijlstra, 2014’ten bu yana defalarca Putin’in sözkonusu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.


YALANINI SAVUNDU


Sonunda Zijlstra, Volkskrant gazetesine demecinde, 2006’da ‘Moskova dışındaki bir kır evinde’ Putin’le görüşmeye katıldığına dair yalan söylediğini itiraf etti. Bakan, yeni demecinde, görüşmeye katıldığını uydurduğunu, çünkü bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak istediğini savundu.


BAŞBAKAN SAHİP ÇIKTI, MUHALEFET PEŞİNİ BIRAKMADI


Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Zijlstra’nın 'mantıksız' davrandığını, ama hikayenin içeriğinin tartışılmaz olması nedeniyle görevinde kalacağını açıkladı.

Ama Muhalif partiler bakanı sert dille eleştirerek olayın Rusya ziyareti öncesinde parlamentoya taşınmasını talep etti. Başbakan Rutte'nin de davet edildiği parlamento oturumunun açılışında Zijlstra istifa kararını açıkladı.


MOSKOVA 'BEKLİYORUZ' MESAJINI GÖNDERMİŞTİ


İstifanın öncesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zijlstra’yı beklediklerini ve Rusya tarafından hiçbir değişikliğin olmadığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Zijlstra’yla görüşmesi planlanıyordu.


HOLLANDA ZİYARETİN İPTALİNİ MOSKOVA'YA BİLDİRDİ


Ama istifanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Zijlstra’nın Moskova ziyaretinin iptal edildiğine dair resmi bilgilendirmede bulunduğunu duyurdu.

Sputnik


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