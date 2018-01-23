15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hollanda Dışişleri Bakanı: YPG'yi hiçbir zaman desteklemedik... Onlar masum değil

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı: YPG'yi hiçbir zaman desteklemedik... Onlar masum değil
Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu.

Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil.

Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu. Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıfır noktasına askeri malzeme sevkiyatı

Sıfır noktasına askeri malzeme sevkiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Külliye'de sürpriz görüşme

Külliye'de sürpriz görüşme
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması
Komandolar Afrin'e hareket etti

Komandolar Afrin'e hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Trump ile görüşecek
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan kritik Türkiye açıklaması
Metris Kavşağı’nda çalışmalar başlıyor

Metris Kavşağı’nda çalışmalar başlıyor
Hatay Hassa'ya 2 havan topu atıldı

Hatay Hassa'ya 2 havan topu atıldı

Son Dakika.. Afrin'den kahreden haber: 1 şehit var

Son Dakika.. Afrin'den kahreden haber: 1 şehit var