Hollanda, FETÖ'cülerin büyük çoğunluğuna oturma izni verdi

Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan FETÖ'cülerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi

Hollanda, FETÖ'cülerin büyük çoğunluğuna oturma izni verdi
BBC Türkçe'nin Hollanda Televizyonu'na (NOS) dayandırdığı habere göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler.


BAŞVURULAR DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA
 

FETÖ'ye bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi. Resmi raporlara göre, darbe girişiminden sonra, her ay onlarca Türk vatandaşı Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu.


2017'DE 509 TÜRKİYE KÖKENLİ BAŞVURU YAPTI


Hollanda hükümeti, 2017 yılında 509 Türkiye kökenlinin, sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı. Türk vatandaşlarından sonra en çok oturma izni verilenler ise, Suriyeliler ve Eritreliler oldu.

Hollanda Suriyelilerin yüzde 70'inin, Eritrelilerin de yüzde 65'inin talebine olumlu yanıt verdi.


AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞLERDİ


Hollanda Avukatlar ve Sığınma Avukatları Derneği (VAjN) Başkanı Wil Eikelboom, geçen Ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıdığını açıklamıştı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ise, Türkiye kökenli sığınma başvurularını doğrulayarak, başvuru sahiplerinin nitelikleri ve sayıları konusunda açıklama yapmamıştı.


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