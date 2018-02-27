15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek

Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Hollanda’nın, Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılacak olan FIS Snowboard Dünya Kupası’na oyuncu göndermeyeceği öğrenildi

Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek
Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart’ta başlayacak.

17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup’a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda’nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.

TÜRKİYE İLE GERGİNLİK YAŞIYOR


Hollanda’nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.
 

GÜNEY KORE DE KATILMAYACAK


Öte yandan Hollanda’nın yanı sıra Güney Kore’nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)
Şehidin annesine tembihlediği vasiyet yerine getirildi

Şehidin annesine tembihlediği vasiyet yerine getirildi
İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü

İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü
HDP'li eski vekil Mehmet Emin İlhan'a terör gözaltısı

HDP'li eski vekil Mehmet Emin İlhan'a terör gözaltısı
Şehit Bilal Ömer'in vasiyeti yerine getirildi

Şehit Bilal Ömer'in vasiyeti yerine getirildi
Hatay'da bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullular dikkat! Yarın için fırtına uyarısı yapıldı

İstanbullular dikkat! Yarın için fırtına uyarısı yapıldı

Erzurum'da iki eşini şehit veren kadından gönüllü askerlik başvurusu

Erzurum'da iki eşini şehit veren kadından gönüllü askerlik başvurusu
Son Dakika...HDP'li Ahmet Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü

Son Dakika...HDP'li Ahmet Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü
FETÖ'nün Rize yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Rize yapılanmasına operasyon
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuştu

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuştu