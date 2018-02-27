Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek

Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart’ta başlayacak.
17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup
’a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda
’nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.
TÜRKİYE İLE GERGİNLİK YAŞIYOR
Hollanda’nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.
GÜNEY KORE DE KATILMAYACAK
Öte yandan Hollanda’nın yanı sıra Güney Kore’nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi.
Mine Bozkurt