Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek

TÜRKİYE İLE GERGİNLİK YAŞIYOR

GÜNEY KORE DE KATILMAYACAK

Mine Bozkurt

Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart’ta başlayacak.17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı’a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen’nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.Hollanda’nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.Öte yandan Hollanda’nın yanı sıra Güney Kore’nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi.