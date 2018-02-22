'YEREL SEÇİMLER İÇİN MALZEME OLARAK KULLANACAKLAR'

'400 SENEDİR ÇOK İYİ İLİŞKİLER VARDI'

DENK PARTİSİ KARŞI OY KULLANDI

Mine Bozkurt

Denk Partisi lideri Kuzu, Hollanda Parlamentosu’nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.Kuzu, "Hollanda Parlamentosu kendi istediği bir araştırmanın neticesine göz yumarak 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını ’soykırım’ olarak tanıdı. Hükümetin bu konuda tavrı net ve kabul etmiyor ama burada şizofrenik bir durum var. Hükümet, koalisyon partilerinden oluşuyor ve bu partilerin milletvekilleri önergeyi kabul ettiler." ifadesini kullandı.İki ülke toplumunun karşı karşıya getirilmesi için konunun gündeme taşındığını belirten Kuzu, "Her yıl Ermenistan’da yapılan anma töreni ve seçimler öncesi gelen bir konu ama hiçbir zaman bu kadar net olmamıştı. Yerel seçimler yaklaştığı için bunu seçim malzemesi olarak kullanacaklar. Yaklaşık dört ay önce aynı önerge reddedildiği için bunu telafi etmeleri gerekiyordu. Meclis önümüzdeki hafta tatile girmeden bir an önce bu önerge sunuldu ve kabul edildi ki bunu 21 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için malzeme olarak kullanabilsinler." değerlendirmesinde bulundu.Kuzu, tarihi olaylar üzerinde siyasetçiler tarafından değil, hukukçu ve tarihçiler tarafından araştırma yapılarak uzlaşılması gerektiğini ifade ederek, "Hollanda ile Türkiye arasında yaklaşık 400 senedir çok iyi ilişkiler vardı ama son dönemlerde bu zedelendi. Biz, ticari olsun, burada yaşayan Türk toplumu için olsun bağların sıkılaşmasının taraftarıyız." diye konuştu.Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamento’da 3’e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda alınan karar Hollanda hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili protokolüne uymuyor.