Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

İLK RAKİP İNGİLTERE

Erdinç Şahin

54 yaşındakiyardımcıları,takımlarındankaleci antrenörümilli takımının eski futbolcularındanolacak.Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha öncetakımlarını çalıştırmıştı.'den sonra Hollanda'yı çalıştıranise takımınınvizesi alamaması üzerine Kasım ayında istifa etmişti.'ın yardımcılarından biri de,1988'de Avrupa şampiyonu yapan efsanevi takımın futbolcularından Ruud Gullit'ti.Gullit ile birlikte çalışmayacak Koeman'ın ilk hedefi,'na taşımak olacak.Koeman'ın çalıştıracağı Hollanda'nın ilk rakibi ise 23 Mart'ta Amsterdam'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İngiltere.