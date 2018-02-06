Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

54 yaşındaki Koeman'ın
yardımcıları, İngiltere Premier Ligi
takımlarından Everton'ın
kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ve Hollanda
milli takımının eski futbolcularından Kees van Wonderen
olacak.
Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.
78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha önce Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton
takımlarını çalıştırmıştı.
İLK RAKİP İNGİLTERE
Fenerbahçe
'den sonra Hollanda'yı çalıştıran Dick Advocaat
ise takımının Dünya Kupası
vizesi alamaması üzerine Kasım ayında istifa etmişti.
Dick Advocaat
'ın yardımcılarından biri de, Koeman gibi Hollanda'yı
1988'de Avrupa şampiyonu yapan efsanevi takımın futbolcularından Ruud Gullit'ti.
Gullit ile birlikte çalışmayacak Koeman'ın ilk hedefi, Hollanda'yı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
'na taşımak olacak.
Koeman'ın çalıştıracağı Hollanda'nın ilk rakibi ise 23 Mart'ta Amsterdam'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İngiltere.
Erdinç Şahin